The Witcher 3 дотянулся до Skyrim, а успехи Phantom Liberty вызывают "глубокое удовлетворение"

Ролевой экшен The Witcher 3: Wild Hunt от польской студии CD Projekt Red отпраздновал свое 10-летие с новым рекордом – игра разошлась тиражом в 60 миллионов копий, сравнявшись по этому показателю с культовой Skyrim.

Об этом компания сообщила в финансовом отчете за первый квартал 2025 года. Общая выручка от The Witcher 3 достигла 2,4 миллиарда злотых, или примерно 639 миллионов долларов, рассказывает 24 Канал.

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Как отметил соруководитель CD Projekt Адам Бадовский, третья часть приключений Геральта стала поворотной точкой в истории студии и до сих пор вдохновляет команду на работу над новой трилогией.

Сейчас над четвертой частью саги, в которой главную роль исполняет Цири, работает 422 из 730 работников CD Projekt Red. Ожидается, что The Witcher 4 увидит свет не раньше 2027 года – разработка идет полным ходом.

Компания также сообщила об успешных продажах дополнения Phantom Liberty к Cyberpunk 2077. С момента релиза в сентябре 2023 года оно разошлось тиражом более 10 миллионов копий.

Это означает, что его приобрел по меньшей мере каждый третий игрок, владеющий Cyberpunk 2077 – базовая игра продалась в количестве более 30 миллионов экземпляров.

Другой содиректор CD Projekt, Михал Новаковский, отметил, что результаты Phantom Liberty вызывают у менеджмента "глубокое удовлетворение".

На этом история Cyberpunk не завершается: в июне 2025 года игру выпустят для Nintendo Switch 2. Студия даже показала геймлей на новой консоли. А тем временем продолжается работа над полноценным сиквелом – Cyberpunk 2 уже перешел в фазу препродакшена.