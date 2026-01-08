The Witcher 3 получит третье большое дополнение: новые детали от польских медиа

Польские игровые издания подтвердили подготовку третьего сюжетного дополнения к культовой игре The Witcher 3: Wild Hunt. После первых сообщений от режиссера Бориса Неспеляка и аналитика Матеуша Хжановского, новые данные от журналистов указывают на масштабное расширение мира Геральта.

Ожидается, что игроки посетят совершенно новый регион уже в 2026 году, рассказывает 24 Канал со ссылкой на PPE.

Какие тайны скрывает будущее расширение легендарной игры?

Информация о новом аддоне перестает быть просто слухами, поскольку к ее подтверждению присоединились редакция польского IGN.

Журналисты PPE.pl сообщили, что узнали о планах CD Projekt Red еще год назад. По их данным, в первой половине 2025 года информаторы четко указали на подготовку большого объема свежего контента для Wild Hunt, который должен понравиться фанатам.

Представители IGN Poland также длительное время владели подобными сведениями, однако воздерживались от публикаций, поскольку вся информация базировалась на данных от одного источника.

Согласно их данным, по крайней мере некоторое время назад разработчики планировали отправить пользователей в Зерриканию – экзотическую пустынную страну, известную своими воительницами, драконами и необычными зверями.

Существует и другое предположение: чтобы подготовить аудиторию к The Witcher 4, местом действия нового сюжетного дополнения могут сделать морозное королевство Ковир и Повисс. Именно этот регион должен стать центральной локацией будущей четвертой части серии.

По неофициальной информации, над проектом работает польская студия Fool's Theory. Эта команда, сформирована выходцами из CD Projekt Red, сейчас также занимается официальным ремейком первого "Ведьмака" по заказу CDPR. Релиз нового DLC ожидается в 2026 году.