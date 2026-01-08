Чем удивит новая Life Is Strange?

Официальных анонсов от компании Square Enix относительно будущего франшизы после выхода Double Exposure пока не поступало, однако завесу таинственности неожиданно приподнял европейский рейтинговый комитет PEGI, который выставляет возрастные ограничения для контента. На сайте организации на короткое время появилась страница игры под названием Life Is Strange: Reunion, где содержался перечень платформ и краткое описание сюжета, из которого все узнали о воссоединении Макс Колфилд и Хлои Прайс, сообщает 24 Канал со ссылкой на TheGamer.

События новой части будут разворачиваться в университете Каледон, где уже знакомая игрокам Макс пытается жить дальше. Согласно утечке, Хлоя была для Макс самым близким человеком, и ее потеря стала для девушки самой большой болью. Однако сюжет делает неожиданный поворот: Хлоя появляется в университете, но она не совсем такая, как раньше. Ее преследуют ужасные ночные кошмары и воспоминания о вещах, которые кажутся невозможными. В этой ситуации она снова нуждается в помощи Макс, чтобы разобраться в том, что происходит, пишет Push Square.

Этот сюжетный ход ставит перед разработчиками из Deck Nine сложную задачу по каноничности финала оригинальной игры. Ранее в Double Exposure авторы пытались обойти этот вопрос, позволяя игрокам в начале самостоятельно решить, выжила ли Хлоя после событий в Аркадия-Бей. Теперь, похоже, создатели решили выбрать одну конкретную линию развития событий как официальную, где Хлоя осталась живой. Это открывает новые возможности для исследования эволюции отношений героинь спустя много лет.

Кроме эмоциональной составляющей, описание намекает и на драматические события. В частности, упоминается инцидент с пожаром в университетском городке, где Хлои придется спасать Макс. Это может означать, что роль главного героя может быть разделена между обеими героинями игры.



Life Is Strange / Фото Square Enix

Почему именно сейчас?

Выход новой части именно сейчас выглядит логичным шагом для Square Enix. Обычно между крупными релизами серии проходит от 2 до 3 лет, а с момента появления Double Exposure прошло почти полтора года. К тому же финансовые показатели предыдущей игры не оправдали надежд издателя, поэтому возвращение к истокам и воссоединение популярного дуэта франшизы должно стать мощным импульсом для восстановления интереса аудитории.

Известна ли дата релиза?

Несмотря на то, что игра уже находится на стадии получения возрастных рейтингов, точная дата релиза остается неизвестной, но сам факт прохождения сертификации свидетельствует о высокой степени готовности проекта.