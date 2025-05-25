Создатели The Witcher 3 раскрыли как быстро игра достигла их "супер амбициозной" цели по продажам
- The Witcher 3: Wild Hunt достигла запланированной цели в 6 миллионов проданных копий за первые три месяца после выхода.
- По состоянию на 2023 год, игра продана в количестве более 50 миллионов копий, превзойдя все ожидания разработчиков.
- Успех игры стал неожиданностью, поскольку в начале разработки мало кто верил в ее коммерческий потенциал.
Один из гендиректоров студии CD Projekt Red Михал Новаковски рассказал как продажи The Witcher 3 превзошли все ожидания, выполнив амбициозную цель разработчиков за считанные месяцы.
The Witcher 3: Wild Hunt является одной из самых успешных видеоигр в истории индустрии, но на релизе у ее создателей из CDPR были куда более скромные ожидания, сообщает 24 Канал со ссылкой на PC Gamer.
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Игра превзошла все самые смелые ожидания
Об этом в недавнем интервью признался один из руководителей компании Михал Новаковски.
По его словам перед выходом игры студия ставила, как тогда считалось, "чрезвычайно амбициозную" цель в 6 миллионов проданных копий игры за все время ее существования.
В результате The Witcher 3: Wild Hunt справилась с этим за первые три месяца. Уже в 2023 году завершающая часть саги о Геральте достигла ошеломляющей отметки в 50 миллионов проданных копий и эта цифра продолжает расти, пока игра празднует десятилетие со дня выхода.
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Интересно, что такой ошеломляющий успех стал неожиданностью для всех.
В том же интервью Новаковски рассказывал как студия искала партнеров для создания игры, но мало кто верил в идею.
Ребята, вы не Bethesda,
– так в высоких кабинетах отвечали одному из руководителей CDPR.
Михал вспоминает, что в начале "питчинга" проекта представители студии разъезжали по США с презентацией, где основная формула игры звучала как "Skyrim встречает Game of Thrones".
Что произошло дальше – это уже история.