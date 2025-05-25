Творці The Witcher 3 розкрили як швидко гра досягла їх "супер амбітної" мети з продажів

Один з гендиректорів студії CD Projekt Red – Міхал Новаковскі розповів як продажі The Witcher 3 перевершили усі очікування, виконавши амбітну ціль розробників за лічені місяці.

The Witcher 3: Wild Hunt є однією з найуспішніших відеоігор в історії індустрії, але на релізі у її творців з CDPR були куди скромніші очікування, повідомляє 24 Канал з посиланням на PC Gamer.

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Гра перевершила усі найсміливіші очікування

Про це у нещодавньому інтерв'ю зізнався один з керівників компанії Міхал Новаковскі.

За його словами перед виходом гри студія ставила, як тоді вважалося, "надзвичайно амбітну" ціль у 6 мільйонів проданих копій гри за увесь час її існування.

У результаті The Witcher 3: Wild Hunt впоралася з цим за перші три місяці. Вже у 2023 році завершальна частина саги про Геральта досягла приголомшливої ​​позначки в 50 мільйонів проданих копій і ця цифра продовжує зростати, доки гра святкує десятиріччя з дня виходу.

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Цікаво, що такий ошелешливий успіх став несподіванкою для всіх.

В тому ж інтерв'ю Новаковскі розповідав як студія шукала партнерів для створення гри, але мало хто вірив в ідею.

Хлопці, ви не Bethesda,

– так у високих кабінетах відповідали одному з керівників CDPR.

Міхал пригадує, що на початку "пітчингу" проєкту представники студії роз'їжджали по США з презентацією, де основна формула гри звучала як "Skyrim зустрічає Game of Thrones".

Що сталося далі – це вже історія.