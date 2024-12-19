Разработчики The Witcher 4 раскрыли размер карты и количество квестов в игре

CD Projekt Red не прекращает комментировать будущую четвертую часть "Ведьмака". Компания уже рассказала о главных героях и наличии Геральта в сюжете, а теперь раскрыла масштаб карты и даже количество квестов, которые мы сможем пройти.

Детали

Во время недавнего интервью CD Projekt Red сообщили, что The Witcher 4 будет иметь "более-менее" такой же размер карты, который мы видели в The Witcher 3. Из этого можно сделать вывод, что контента нас ждет очень много. Компания ничего не говорит о конкретных локациях, кроме маленькой северной деревни, в которой происходило действие трейлера. Судя по этому факту, а также самого первого изображения, которое опубликовали несколько лет назад, чтобы анонсировать четвертую часть (медальон в снегу), по крайней мере большинство событий будут происходить на севере, сообщает 24 Канал со ссылкой на GameRanx.

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Разработчики говорят, что The Witcher 4 будет большой игрой, но на самом деле команда будет отдавать предпочтение качеству, а не количеству. Она не собирается перегружать нас излишне раздутыми и пустыми локациями, а также имеет "огромные" амбиции, поэтому собирается "создать чрезвычайно захватывающий опыт" на тех же масштабах территории, что и раньше.

Что касается квестов, то и здесь ситуация аналогичная: количество заданий, которые вы сможете найти по виртуальному миру "Ведьмака" будет примерно таким же, как в The Witcher 3. Если вы играли в эту игру, то знаете, что скучать там точно не приходится: найти задания для себя можно в каждом поселении, на случайных точках, скрытых на карте, а также даже просто встретив человека на дороге.

Сюжет

Во время того же интервью разработчики также заявили, что события The Witcher 4 будут происходить через несколько лет после событий The Witcher 3: Wild Hunt. В сиквеле они стремятся создать привлекательный опыт для новичков, одновременно оправдав ожидания уже имеющегося сообщества фанатов. Поэтому просят поклонников "доверять процессу", поскольку они пытаются создать нечто универсальное.

Из других новостей, Геральт будет в The Witcher 4, но никто не может сказать, какой именно будет его роль.