The Witcher 4 поднимет романтическую составляющую игры на новый уровень

Поток новостей о четвертом "Ведьмаке" все никак не прекратится. На этот раз в сети оказались комментарии разработчиков относительно механик романтики в игре. CD Projekt Red уверяет поклонников, что она не собирается отказываться от этого и даже планирует сделать все еще лучше.

Еще больше романтики

Романтические возможности всегда играли большую роль в каждой из частей "Ведьмака" от CD Projekt Red, начиная со времен оригинального The Witcher. В первой игре игроки могли завести те или иные отношения с несколькими персонажами, включая дриаду, Шани и Трисс. Со временем личная жизнь Геральта усложнилась настолько, что в The Witcher 3 мы оказались в любовном треугольнике. Вероятно, что-то похожее будет ждать нас и в следующей трилогии, где главной героиней будет Цирилла, сообщает 24 Канал со ссылкой на Insider Gaming.

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CDPR говорит, что продолжит исследовать этот вопрос и поднимет его на новую ступень. Режиссер Себастьян Калемба сказал, что фанаты могут ожидать романтических возможностей в новой части:

Безусловно. Это часть того, как мы делаем игры. Это часть человеческой природы. Это очень нормальная вещь. Без этого, я думаю, мы не смогли бы рассказать полную историю,

– сказал он изданию GameSpot.

Он также заверил фанатов, что команда сосредоточится на "очень содержательном" рассказе в этом плане. По его словам, команда хочет "уделить этому много внимания и сделать чрезвычайно привлекательным и очень содержательным. Это не просто романтика ради романтики".

Что это может означать для романтических отношений Цири в The Witcher 4, еще предстоит выяснить, учитывая отсутствие ее любовных интересов в предыдущей части игры. Но, помня приключения Геральта, можно предположить, что нас ожидает нечто не менее откровенное.

Что мы знаем о Цирилле

Отметим, что книги Сапковского, которые легли в основу всех игр, в определенный момент намекали на бисексуальность Цириллы, поскольку она имела отношения с Мистле, девушкой из дворянской семьи, которая находилась в плену Нильфгаарда, позже у мародеров, а впоследствии стала одной из банды "Крыс".

Можно лишь предположить, что CD Projekt Red сохранит заинтересованность Цириллы как женщинами, так и мужчинами, что даст игрокам весьма широкие возможности для кастомизации персонажа, однако студия, скорее всего, будет держать свои планы в тайне до самого выхода игры.