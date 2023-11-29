Студия CD Projekt Red сообщила, что почти половина ее разработчиков сейчас работает над долгожданным продолжением. Впервые студия подтвердила работу над The Witcher 4 в марте 2022 года.

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Новые детали о The Witcher 4

Несмотря на то, что CDPR делится совсем незначительной частью информации о проекте, студия сообщила, что четвертая часть серии ролевых игр будет работать на движке Unreal Engine 5, как и будущий сиквел Cyberpunk 2077.

Компания также сообщила, что The Witcher 4 носит кодовое название Project Polaris и на самом деле не будет иметь номера в официальной серии. Приблизительно через 20 месяцев после первого анонса Polaris стал ключевым проектом CDPR.

Согласно консолидированному финансовому отчету компании за третий квартал 2023 года, по состоянию на 31 октября почти половина ее сотрудников работала над The Witcher 4.

Последние финансовые данные CDPR также показали, что примерно одна треть сотрудников компании все еще поддерживает Cyberpunk 2077. Однако эта вся команда сейчас обозначена как "переходная", так что ожидается, что многие из них присоединятся к проекту Polaris.

Несмотря на то, что четвертая часть культовой франшизы – далеко не единственная новая игра, над которой сейчас работает CDPR, это обновление статуса является убедительным свидетельством того, что The Witcher 4 станет первой из будущих игр студии, которая выйдет на рынок.

Исторически компании потребовалось около трех лет, чтобы пройти от активного производства до выпуска игры. Впрочем, в последнее время циклы разработки игр класса AAA стали длиннее.