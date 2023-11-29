Студія CD Projekt Red повідомила, що майже половина її розробників зараз працює над довгоочікуваним продовженням. Вперше студія підтвердила роботу над The Witcher 4 ще в березні 2022 року.

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Нові деталі про The Witcher 4

Попри те, що CDPR ділиться зовсім незначною частиною інформації про проєкт, студія повідомила, що четверта частина її серії рольових ігор працюватиме на движку Unreal Engine 5, як і майбутній сиквел Cyberpunk 2077.

Компанія також повідомила, що The Witcher 4 має кодову назву Project Polaris і насправді не матиме номера в офіційній серії. Приблизно через 20 місяців після першого анонсу Polaris став ключовим проєктом CDPR.

Згідно з консолідованим фінансовим звітом компанії за третій квартал 2023 року, станом на 31 жовтня майже половина її співробітників працювала над The Witcher 4.

Останні фінансові дані CDPR також показали, що приблизно одна третина співробітників компанії все ще підтримує Cyberpunk 2077. Однак ця вся команда зараз позначена як "перехідна", тож очікується, що багато з них приєднаються до проєкту Polaris.

Попри те, що четверта частина культової франшизи – далеко не єдина нова гра, над якою зараз працює CDPR, це оновлення статусу є переконливим свідченням того, що The Witcher 4 стане першою з майбутніх ігор студії, що вийде на ринок.

Історично компанії було потрібно близько трьох років, щоб пройти від активного виробництва до випуску гри. Втім, останнім часом цикли розробки ігор класу AAA стали довшими.