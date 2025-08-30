Польская компания CD Projekt опубликовала финансовый отчет за первое полугодие 2025 года. Студия рассказала об успехах Cyberpunk 2077 на новых платформах и увеличила команды, которые работают над будущими играми, в частности над новой частью "Ведьмака" и продолжением Cyberpunk.

За первые шесть месяцев 2025 года доход CD Projekt составил 443 миллионов злотых (примерно 121 миллион долларов), что немного превышает прошлогодний показатель, рассказывает 24 Канал.

В то же время чистая прибыль компании снизилась до 154,9 миллионов злотых (около 42,3 миллионов долларов) со 170 миллионов злотых в прошлом году. Финансовый директор Петр Нелюбович отметил, что главным источником дохода остается Cyberpunk 2077 и дополнения Phantom Liberty.

Как успех Cyberpunk 2077 на Switch 2 повлиял на компанию?

Полное издание Cyberpunk 2077 успешно дебютировало на новых платформах: 5 июня игра вышла на Nintendo Switch 2, а 17 июля стала доступной для устройств Mac. Интересно, что 75% проданных копий для Switch 2 были на физических носителях. CD Projekt стала одной из немногих сторонних студий, которая выпустила полноценный картридж, а не просто ключ для загрузки цифровой версии.

Благодаря этому Cyberpunk 2077 остается одной из самых продаваемых игр от сторонних разработчиков на этой консоли. Кроме того, общие продажи дополнения Phantom Liberty за первое полугодие превысили 10 млн копий.

Что нового у разработчиков The Witcher и Cyberpunk?

На фоне успехов компания активно расширяет штаты для работы над новыми проектами. По состоянию на 31 июля команда разработчиков новой игры во вселенной "Ведьмака" (условно The Witcher 4) выросла до 444 человек. Над продолжением Cyberpunk (проект Orion) теперь работают 116 специалистов.

Общее количество разработчиков в CD Projekt Red увеличилось с 730 до 799 человек. Соруководитель студии Михал Новаковский объяснил, что расширение связано с потребностями обоих проектов и ожидается, что к концу 2025 года команды станут еще больше.

Когда выйдут The Witcher 4 и Cyberpunk 2?

Сейчас The Witcher 4 находится на стадии активного производства, тогда как Cyberpunk 2 недавно перешел к этапу предварительного производства. Однако ждать релизы в ближайшее время не стоит. The Witcher 4 выйдет не раньше 2027 года, а сиквел Cyberpunk – еще позже, возможно, аж в 2030 году.