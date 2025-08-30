Польська компанія CD Projekt опублікувала фінансовий звіт за перше півріччя 2025 року. Студія розповіла про успіхи Cyberpunk 2077 на нових платформах та збільшила команди, які працюють над майбутніми іграми, зокрема над новою частиною "Відьмака" та продовженням Cyberpunk.

За перші шість місяців 2025 року дохід CD Projekt склав 443 мільйонів злотих (приблизно 121 мільйон доларів), що трохи перевищує торішній показник, розповідає 24 Канал.

Водночас чистий прибуток компанії знизився до 154,9 мільйонів злотих (близько 42,3 мільйонів доларів) зі 170 мільйонів злотих торік. Фінансовий директор Пйотр Нелюбович зазначив, що головним джерелом доходу залишається Cyberpunk 2077 та доповнення Phantom Liberty.

Як успіх Cyberpunk 2077 на Switch 2 плинув на компанію?

Повне видання Cyberpunk 2077 успішно дебютувало на нових платформах: 5 червня гра вийшла на Nintendo Switch 2, а 17 липня стала доступною для пристроїв Mac. Цікаво, що 75% проданих копій для Switch 2 були на фізичних носіях. CD Projekt стала однією з небагатьох сторонніх студій, яка випустила повноцінний картридж, а не просто ключ для завантаження цифрової версії.

Завдяки цьому Cyberpunk 2077 залишається однією з найбільш продаваних ігор від сторонніх розробників на цій консолі. Крім того, загальні продажі доповнення Phantom Liberty за перше півріччя перевищили 10 млн копій.

Що нового у розробників The Witcher та Cyberpunk?

На тлі успіхів компанія активно розширює штати для роботи над новими проєктами. Станом на 31 липня команда розробників нової гри у всесвіті "Відьмака" (умовно The Witcher 4) зросла до 444 осіб. Над продовженням Cyberpunk (проєкт Orion) тепер працюють 116 фахівців.

Загальна кількість розробників у CD Projekt Red збільшилася з 730 до 799 осіб. Співкерівник студії Міхал Новаковський пояснив, що розширення пов'язане з потребами обох проєктів і очікується, що до кінця 2025 року команди стануть ще більшими.

Коли вийдуть The Witcher 4 та Cyberpunk 2?

Наразі The Witcher 4 перебуває на стадії активного виробництва, тоді як Cyberpunk 2 нещодавно перейшов до етапу попереднього виробництва. Проте чекати на релізи найближчим часом не варто. The Witcher 4 вийде не раніше 2027 року, а сиквел Cyberpunk – ще пізніше, можливо, аж у 2030 році.