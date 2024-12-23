По словам Митренги, The Witcher 4 будет масштабной, похожей по размеру на The Witcher 3: Wild Hunt, сообщает 24 Канал со ссылкой на VGC.
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Однако Вебер отметил, что основное внимание в новой игре уделяется не размеру, а глубине и погружению.
Открытый мир не обязательно должен быть большим, большим и большим. Он может быть глубже, более увлекательным и системным,
– объяснил он.
Команда стремится создать содержательный открытый мир, избегая повторений и гарантируя, что каждый элемент служит определенной цели.
"Не может быть бесконечно много значимых и интересных вещей. Как только вещи начинают повторяться, мир становится слишком большим", – добавил Вебер.
Наследие серии The Witcher почтят память о наследии
CD Projekt Red стремится усовершенствовать то, что полюбилось фанатам в первых трех играх, и одновременно обратить внимание на те сферы, которые нуждаются в улучшении.
Мы делаем игру, в которую, как фанаты серии, хотели бы играть сами, – сказал Митренга.
Цель студии – сохранить суть Ведьмака, одновременно улучшив игровой опыт игроков с помощью новых систем и методов рассказа истории, отметил он.
Хотя конкретные детали сюжета остаются в тайне, CDPR подтвердили, что Цири будет центральной фигурой в истории. Она прошла Испытание Травами и готовится стать ведьмой. Однако она не будет обладать той же силой, что была у Ведьмака, что сигнализирует о новом направлении развития истории ее персонажа.
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Дата выхода игры
The Witcher 4 все еще находится в разработке, и официальная дата релиза не объявлена. Фанаты с нетерпением ждут обновления, поскольку CD Projekt Red работает над созданием игры, которая почтит наследие серии, одновременно расширяя границы игр с открытым миром.