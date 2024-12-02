The Witcher 4 будет больше и лучше предыдущих игр CDPR

После новости о том, что The Witcher 4 официально запущен в полномасштабное производство, не лишним будет вспомнить комментарии разработчиков CD Projekt RED об их амбициозном проекте, до которого остается еще минимум несколько лет. Генеральный директор Михал Новаковски ранее заявлял, что игра будет больше и лучше, чем любые предыдущие игры студии, потому что именно таков уровень ее амбиций.

Детали

Мы уже давно знаем, что в новом проекте студия переходит на новый движок, но это несколько притормозит команду, поскольку она до сих пор не работала с Unreal Engine 5, поэтому сначала должна будет хорошо его изучить. Но Михал Новаковски уверяет, что волноваться не стоит: "Изменение технологии для нас не меняет того факта, что мы всегда будем амбициозными. И следующая игра, которую мы сделаем, не будет меньше и не будет хуже. Она будет лучше, больше, масштабнее The Witcher 3, она будет лучше Cyberpunk. Потому что для нас неприемлемо так начинать, – сказал CEO компании. Эту и несколько других цитат собрало издание Eurogamer, чтобы подытожить то, что мы слышали о предстоящей игре, пишет 24 Канал.

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Мы не хотим возвращаться назад. Даже если будут какие-то "потные моменты" и, возможно, даже какие-то плохие вещи будут происходить, все равно, я думаю, что мы попытаемся сделать все возможное, чтобы достичь еще большего, чем то, чего мы достигли в прошлые годы. Поэтому технология не должна быть для нас преградой,

– говорит Новаковски.

Говоря о технологиях, статья также содержит цитату вице-президента по технологиям Чарльза Тремблея относительно внезапного загадочного решения перейти с RED Engine на Unreal Engine 5, начиная с The Witcher 4. Сначала он сказал, что CD Projekt RED очень гордится своими достижениями на RED Engine, включая Cyberpunk 2077. Однако студия заметила, что работать с несколькими проектами одновременно было проблематично, тогда как с UE5 это должно было бы быть проще.

"Идея заключалась в том, что мы можем продвигать технологию, мы можем наконец позволить всем техническим специалистам компании работать вместе над различными проектами, а не сосредотачиваться на одной технологии, которую очень трудно распространять между другими проектами", – заявил Чарльз Тремблей.

Он не уточнил, в чем именно проявляется эта сложность и почему компании было трудно совмещать различные игры, имея один движок.

Другой ключевой аспект заключается в том, что для The Witcher 4 и последующих будущих игр CDPR по понятным причинам хочет избежать повторения ситуации с Cyberpunk 2077 на консолях. По этой причине они сейчас следят за тем, чтобы все версии игры работали одинаково хорошо на всех этапах разработки.

"То, что консоль работает с опозданием, больше неприемлемо, и это часть нашего процесса. Поэтому мы делаем обзоры на консоли, чтобы точно знать, где мы находимся на всех платформах", – говорит он.

Тремблей также намекнул, что, скорее всего, не будет запуска только на ПК, хотя это могло бы помочь предоставить лучшую оптимизацию, сосредоточившись на одной платформе за один раз, чтобы впоследствии перейти к другим.

Наконец, генеральный директор Михал Новаковски обсудил маркетинговый план для The Witcher 4. Студия не хочет долгой маркетинговой фазы, как в случае с Cyberpunk 2077, поэтому цель – начать примерно за год до запуска, а не за два года. При этом директор также добавил, что это не означает, что до начала полномасштабной маркетинговой кампании не будет тизеров или чего-то подобного. Это оставляет фанатам немного надежды увидеть что-то из следующей игры студии уже в следующем году.