Во время конференции Digital Dragons ведущий технический сценарист Ярослав Ручинский рассказал, с какими трудностями столкнулась CD Projekt Red при создании ремейка первой части The Witcher, пишет Games Radar.

По его словам, в студии только в 2022 году в полной мере осознали последствия отсутствия системной документации старых проектов. Именно тогда компания официально объявила о работе над современным переосмыслением культовой RPG 2007 года.

Настоящее влияние нашей ежедневной культуры документирования ударило по нам в 2022 году, когда мы объявили миру, что хотим сделать ремейк "Ведьмака",

– прокомментировал ситуацию Ручинский.

Оказалось, что за годы после релиза оригинальной игры студия практически не сохранила технических материалов и внутренних знаний о процессе разработки. Из-за этого команде пришлось буквально восстанавливать многие вещи почти с нуля.

Мы получили задание воссоздать классическую игру для современной аудитории, но поняли, что у нас почти не осталось технических знаний того времени,

– добавил он.

Частично ситуацию спасло сотрудничество с Fool's Theory – студией, которая помогает CD Projekt Red в работе над ремейком. По словам Ручинского, среди ее работников есть ветераны, которые еще помнят создание первого "Ведьмака" и смогли поделиться так называемыми "племенными знаниями" – неформальным опытом, который никогда не был записан.

Впрочем, даже этого оказалось недостаточно. Разработчик отметил, что за 18 лет человеческая память неизбежно стирает детали, а многие процессы уже просто невозможно точно воспроизвести.

"Мы часто занимаемся профессиональными догадками. Иногда это похоже на попытку сложить пазл, где половину деталей даже не положили в коробку", – признался он.

Ручинский отметил, что главный урок этой ситуации для студии очевиден – любая документация лучше ее полного отсутствия, даже если она хаотичная или неудобная.

Если документация есть, вы можете потратить время и ресурсы и в конце концов понять, как все работало. Но если его нет – у вас буквально ничего нет. Это невозможно нормально восстановить через реверсный анализ,

– объяснил технический сценарист.

Он также добавил, что надлежащее сохранение внутренних материалов сегодня может избавить студию от огромного количества проблем в будущем – особенно через 5 – 10 лет после релиза игры.

Для CD Projekt Red это уже не первый случай, когда разработка крупных RPG сопровождается серьезными трудностями. Во время создания The Witcher 3: Wild Hunt команда также переживала многочисленные проблемы и переделки.

Один из бывших разработчиков ранее упоминал, что ему приходилось буквально наблюдать, как его работа "разваливается на глазах" в процессе создания игры.

Сейчас студия параллельно работает не только над ремейком первого The Witcher, но и над The Witcher 4. История с утраченными архивами, похоже, стала для компании серьезным уроком о важности сохранения внутренних наработок.