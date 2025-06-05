Культовая стелс-франшиза вернется в новом формате, после 11 лет молчания
- На Sony State of Play анонсировали новую игру серии Thief под названием Thief VR: Legacy of Shadow, которая выйдет для PSVR2 в 2025 году.
Разработкой занимается студия Vertigo Games в сотрудничестве с Eidos-Montreal, а игра позволит игрокам управлять воровкой-сиротой по имени Сорока.
На Sony State of Play стало известно, что после 11 лет тишины, геймеры наконец получат новую часть культовой стелс-серии, которая вернется в новом для себя формате.
С момента выхода последней игры серии Thief прошло аж 11 лет, и вот на недавнем PlayStation State of Play было анонсировано продолжение, которое выйдет уже в этом году, сообщает 24 Канал.
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Новый опыт для старых воров
Итак, уже в 2025 году фанатов серии будет ждать новая игра под названием Thief VR: Legacy of Shadow, которая выйдет для PSVR2.
Игроки возьмут под свой контроль Сороку – воровку-сироту, которая вынуждена пробивать себе путь к лучшей жизни на жестоких улицах с помощью сомнительного ремесла.
Трейлер проекта показал игровой процесс, в котором главная героиня крадется между зданиями и в конце похищает таинственный артефакт, который заставит ее стать частью "разоблачения зловещего заговора", что угрожает миру игры.
Трейлер игры – смотрите видео
Разработкой проекта занимается студия Vertigo Games, известная работой над продолжением украинской франшизы Metro Awakening, а помогают им специалисты из Eidos-Montreal.