Создатель Fallout снова работает в Obsidian над таинственным проектом

Тим Кейн, один из создателей культовой серии Fallout и The Outer Worlds, объявил о полноценном возвращении к созданию видеоигр. Разработчик присоединился к команде Obsidian Entertainment, где работал до 2020 года.

Последние пять лет Кейн вел YouTube-канал и занимался консалтингом, но теперь снова стал штатным сотрудником студии и работает над засекреченным проектом, рассказывает 24 Канал со ссылкой на канал Кейна.

Над чем работает ветеран игровой индустрии?

В 2020 году Тим Кейн покинул Obsidian Entertainment после девяти лет работы в студии. В течение следующих лет он сосредоточился на создании контента для собственного канала на YouTube и выполнял консалтинговые задачи.

В частности, Кейн консультировал команду разработчиков The Outer Worlds 2 и участвовал в нескольких других проектах, хотя большинство из них, по мнению самого специалиста, вряд ли увидят свет.

В новом видео на своем канале Кейн сообщил, что переехал в Южную Калифорнию и вернулся в Obsidian Entertainment как полноценный штатный работник. На момент записи ролика он уже работал в студии более недели.

Разработчик отметил, что не может рассказывать о проекте из-за соглашения о неразглашении, а также предупредил, что пытаться угадать игру бесполезно.

Кейн рассказал о работе в Obsidian

Интересно, что Кейн не единственный опытный специалист, который недавно вернулся в Obsidian. В начале 2025 года к студии присоединился Джон Гонсалес – сценарист легендарной ролевой игры Fallout: New Vegas.

Obsidian Entertainment демонстрирует активность в 2025 году: студия выпустила фэнтезийный ролевой экшен от первого лица Avowed 18 февраля, симулятор выживания Grounded 2 в раннем доступе 29 июля и сатирическую ролевую игру The Outer Worlds 2, которая вышла 29 октября.

История и современное состояние Obsidian Entertainment

Obsidian Entertainment – это американская студия-разработчик видеоигр, основана в 2003 году выходцами из Black Isle Studios во главе с Фергюсом Уркхартом. Компания получила славу благодаря созданию глубоких ролевых игр (RPG), где ключевую роль играют сюжет, вариативность и выбор игрока.

Студия известна работой над такими культовыми проектами, как Star Wars: Knights of the Old Republic II, Neverwinter Nights 2, Fallout: New Vegas и серией Pillars of Eternity.

В 2018 году Obsidian стала частью Microsoft (Xbox Game Studios), что обеспечило команде финансовую стабильность и доступ к ресурсам для создания более масштабных игр, сохраняя при этом творческую независимость.