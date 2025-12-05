Творець Fallout знову працює в Obsidian над таємничим проєктом

Тім Кейн, один із творців культової серії Fallout та The Outer Worlds, оголосив про повноцінне повернення до створення відеоігор. Розробник приєднався до команди Obsidian Entertainment, де працював до 2020 року.

Останні п'ять років Кейн вів YouTube-канал та займався консалтингом, але тепер знову став штатним співробітником студії та працює над засекреченим проєктом, розповідає 24 Канал з посиланням на канал Кейна.

Над чим працює ветеран ігрової індустрії?

У 2020 році Тім Кейн залишив Obsidian Entertainment після дев'яти років роботи в студії. Протягом наступних років він зосередився на створенні контенту для власного каналу на YouTube та виконував консалтингові завдання.

Зокрема, Кейн консультував команду розробників The Outer Worlds 2 та брав участь у кількох інших проєктах, хоча більшість із них, на думку самого спеціаліста, навряд чи побачать світ.

У новому відео на своєму каналі Кейн повідомив, що переїхав до Південної Каліфорнії та повернувся до Obsidian Entertainment як повноцінний штатний працівник. На момент запису ролика він уже працював у студії понад тиждень.

Розробник наголосив, що не може розповідати про проєкт через угоду про нерозголошення, а також попередив, що намагатися вгадати гру марно.

Цікаво, що Кейн не єдиний досвідчений спеціаліст, який нещодавно повернувся до Obsidian. На початку 2025 року до студії приєднався Джон Гонсалес – сценарист легендарної рольової гри Fallout: New Vegas.

Obsidian Entertainment демонструє активність у 2025 році: студія випустила фентезійний рольовий екшен від першої особи Avowed 18 лютого, симулятор виживання Grounded 2 у ранньому доступі 29 липня та сатиричну рольову гру The Outer Worlds 2, яка вийшла 29 жовтня.

Історія та сучасний стан Obsidian Entertainment

Obsidian Entertainment – це американська студія-розробник відеоігор, заснована у 2003 році вихідцями з Black Isle Studios на чолі з Фергюсом Уркхартом. Компанія здобула славу завдяки створенню глибоких рольових ігор (RPG), де ключову роль відіграють сюжет, варіативність та вибір гравця.

Студія відома роботою над такими культовими проєктами, як Star Wars: Knights of the Old Republic II, Neverwinter Nights 2, Fallout: New Vegas та серією Pillars of Eternity.

У 2018 році Obsidian стала частиною Microsoft (Xbox Game Studios), що забезпечило команді фінансову стабільність та доступ до ресурсів для створення масштабніших ігор, зберігаючи при цьому творчу незалежність.