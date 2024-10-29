Кандидат в вице-президенты США Тим Уолз оказался ярым поклонником известной игровой консоли
Источник:Gamesradar+
Кандидат в вице-президенты США от демократической партии Тим Уолз поразил геймерское сообщество, проведя трансляцию из популярной ретро-игры с известной консоли.
В рамках предвыборной кампании Уолз посетил трансляцию политика Александрии Оказио-Кортез, которая среди прочего известна тем, что время от времени стримит игры на Twitch.
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Как сообщает Gamesradar+, в разговоре Уолз заявил, что он "парень из старой школы" во всем, что касается гейминга.
Я геймер в первом поколении,
– сказал политик.
Вспоминая молодость, Тим Уолз рассказал, что был настоящим фанатом таких игровых автоматов как Asteroids, Missile Command и Pac-Man.
Момент из трансляции – смотрите видео
Уже потом будущий конгрессмен окунулся в мир игровых консолей.
Я был фанатиком Sega, фанатиком Dreamcast. Я думал, что она завоюет мир,
– подчеркнул он свою глубокую приверженность к консоли Sega.
Относительно любимой игры политика на этой платформе, то ею оказалась серия Crazy Taxi, которая кажется Уолзу "несколько менее жестокой" версией GTA.