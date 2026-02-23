5 лет без единой игры: Tencent закрыла студию разработчика Assassin's Creed

Китайский технологический гигант Tencent принял решение закрыть свою канадскую студию TiMi Montreal. Несмотря на пять лет работы, команда так и не успела представить ни одного готового проекта.

Студию возглавлял Ашраф Исмаил, известный работой над серией Assassin's Creed, но даже его опыт не спас подразделение от сокращения финансирования западных разработчиков со стороны китайских инвесторов, пишет Game File.

Смотрите также Культовая Nier: Automata установила новый рекорд и получит продолжение

Почему перспективная команда так и не дошла до релиза?

Первым о прекращении деятельности сообщил Альваро Фернандес Лузуриага, старший программист геймплея, на своей странице в LinkedIn. Хотя впоследствии публикацию удалили, ее копия сохранилась благодаря Internet Archive.

Разработчик выразил печаль из-за того, что игроки никогда не увидят результат их труда, ведь TiMi Montreal объединяла по-настоящему талантливых специалистов. Он отметил, что команда знала о своей судьбе уже определенное время, однако осознавать реальность от этого не стало проще.

Чем занималась студия?

TiMi Montreal начала работу в 2021 году с амбициозной целью – создавать мультиплатформенные AAA-игры с открытым миром для ПК и консолей. Рабочий процесс над подобным проектом продолжался вплоть до самого закрытия.

Ключевой фигурой разработки стал Ашраф Исмаил, который присоединился к Tencent в 2022 году. Ранее он был режиссером таких хитов, как Assassin's Creed IV: Black Flag и Origins, однако покинул Ubisoft после громкого скандала в 2020 году.

Что происходит в индустрии?

На это неприятное событие следует смотреть через призму индустрии, где такая тенденция не единична, ведь крупные китайские корпорации, такие как Tencent и NetEase, в течение 2024 – 2025 годов активно прекращают поддержку своих западных подразделений.

За этот период финансирования потеряли уже несколько внутренних команд, включая опытных разработчиков, что свидетельствует об изменении стратегии восточных инвесторов на мировом игровом рынке.