Студію очолював Ашраф Ісмаїл, відомий роботою над серією Assassin’s Creed, але навіть його досвід не врятував підрозділ від скорочення фінансування західних розробників з боку китайських інвесторів, пише Game File.

Чому перспективна команда так і не дійшла до релізу?

Першим про припинення діяльності повідомив Альваро Фернандес Лузуріага, старший програміст геймплею, на своїй сторінці у LinkedIn. Хоча згодом публікацію видалили, її копія збереглася завдяки Internet Archive.

Розробник висловив сум через те, що гравці ніколи не побачать результат їхньої праці, адже TiMi Montreal об'єднувала по-справжньому талановитих фахівців. Він зазначив, що команда знала про свою долю вже певний час, проте усвідомлювати реальність від цього не стало простіше.

Чим займалася студія?

TiMi Montreal розпочала роботу у 2021 році з амбітною метою – створювати мультиплатформові AAA-ігри з відкритим світом для ПК та консолей. Робочий процес над подібним проєктом тривав аж до самого закриття.

Ключовою фігурою розробки став Ашраф Ісмаїл, який приєднався до Tencent у 2022 році. Раніше він був режисером таких хітів, як Assassin’s Creed IV: Black Flag та Origins, проте залишив Ubisoft після гучного скандалу у 2020 році.

Що відбувається в індустрії?

На цю неприємну подію слід дивитися через призму індустрії, де така тенденція не поодинока, адже великі китайські корпорації, такі як Tencent та NetEase, протягом 2024 – 2025 років активно припиняють підтримку своїх західних підрозділів.

За цей період фінансування втратили вже кілька внутрішніх команд, включаючи досвідчених розробників, що свідчить про зміну стратегії східних інвесторів на світовому ігровому ринку.