Steam предлагает 90% скидку на яркий шутер: это создало настоящий наплыв геймеров

Один из самых популярных шутеров от первого лица 2016 получил новый всплеск популярности благодаря непродолжительной распродаже на Steam. Речь о Titanfall 2, еще после выхода получившей признание критиков.

Несмотря на то, что Titanfall 2 изначально была хорошей игрой, поначалу ее не замечали по многим причинам. Среди них эксклюзивность платформы Origin для ПК и конкуренция со стороны конкурирующих игр FPS, таких как Battlefield 1 и Call of Duty: Infinite Warfare.

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Новая вспышка популярности Titanfall 2

Titanfall 2 можно считать одним из самых уникальных шутеров от первого лица на рынке. В игре игроки руководят устрашающими, но ловкими экзоскелетами и их пилотами, которые имеют широкий спектр способностей, как бегание по стенам и маскировку.

В отличие от своего приквела Titanfall 2 также имел драматический режим одиночной кампании, который хвалили многие геймеры за игровой процесс и дизайн уровней. К сожалению, популярность игры со временем колебалась: некоторые лояльные поклонники высоко ценили ее, но многие другие игроки время от времени пропускали игру по разным причинам.

Titanfall 2 получила огромную скидку на Steam – в 90%. В течение ограниченного времени Titanfall 2 Ultimate Edition, которое содержит игру и все ее DLC, стоит всего 2,99 доллара или 79 гривен для украинских пользователей.

Трейлер игры Titanfall 2: смотрите видео

Предложение началось 4 сентября и завершится 18 сентября. Благодаря небольшой цене, которая сделала игру доступнее для более широкой аудитории, Titanfall 2 сейчас наслаждается новой волной популярности среди геймеров.

По данным SteamDB, 6 сентября 2023 года в Titanfall 2 одновременно играли по меньшей мере 21 тысяча 814 игроков. 1 мая 2021 года игра достигла своего исторического пика в 27 тысяч 631 одновременного игрока. Тогда игра в течение выходных была полностью бесплатной.

Это огромное достижение для игры, поскольку у Titanfall 2 было всего 7 тысяч одновременных игроков, когда она вышла на Steam.