Икона игровой индустрии Тодд Говард недавно поделился горькими новостями об одном из самых долгожданных проектов студии Bethesda, правда, они касаются не игры, а самого разработчика.

Важно Волонтеры PIN-UP Foundation выехали на помощь в Херсон

В рамках пресс-конференции по случаю скорого выпуска Starfield, исполнительный продюсер Bethesda кратко рассказал о другом крупном будущем проекте компании, долгожданной The Elder Scrolls 6.

По словам Говарда, именно TES 6 станет следующей большой игрой студии, а за ней выйдет Fallout 5. Однако Говард осторожно предположил, что с выпуском новых "свитков" он может покинуть руководящую роль в компании.

В интервью IGN он размышлял о том, как разработка игр изменилась за долгие годы.

Теперь вместо того, чтобы завершить игру и перейти к следующей, команды разработчиков поддерживают каждый релиз месяцами, а то и годами. Этот акцент на долгосрочной поддержке и регулярных обновлениях – то, что заставляет Говарда задуматься о будущем.

Starfield также примет это современное веяние, Тодд и команда стремятся обеспечить широкую долгосрочную поддержку и постоянное обновление игры.

Трейлер Starfield: видео

Говард также сообщил, что поскольку ожидания от The Elder Scrolls 6 растут, то этот проект побуждает к серьезным размышлениям. Хотя разработчик решил не рассказывать все их детали, течение времени явно вызывает у него беспокойство.

Тодд открыто признал, что не становится моложе, и размышляет, надолго ли его еще хватит, чтобы "привлекать" новых игроков к играм Elder Scrolls.

Хотя официальная дата релиза следующей части The Elder Scrolls еще не объявлена, эта новость, несомненно, сигнализирует о возможном конце одной из самых выдающихся карьер в истории индустрии.