Тайна даже для разработчиков: Тодд Говард запретил авторам TES Online исследовать двемеров

Разработчики видеоигры TES Online хотели взяться за дополнение о двемерах. Правда, глава Bethesda Game Studios Тодд Говард запретил их команде раскрывать эту тайну.

Наверное, все поклонники популярной серии The Elder Scrolls что-то слышали о загадочной расе двемеров. История этого народа очень туманна, поэтому в один момент разработчики TES Online решили помочь геймерам разобраться в ней. Правда, все сразу же пошло не по их плану.

К теме Осуществил свою мечту: геймер установил более 500 модов на Skyrim и показал результат – фото

Сначала стоит напомнить, что двемеры – это древняя эльфийская раса, которая населяла Тамриэль до битвы на Красной горе. Таинственным этот народ стал именно после этого события, потому что он просто загадочно исчез в этот момент. В живых остались только те его представители, которые находились в других измерениях во время этой битвы. Версий и теорий с этого интригующего вопроса немало, но единой и точной пока нет.

Разработчиков видеоигры TES Online это вопрос заинтересовал также, а рассказал об этом творческий директор проекта Рич Ламберт в интервью изданию Game Informer. Он отметил, что они планировали поближе познакомить игроков с лором этого народа, а также даже начали его детально исследовать. Правда, неизвестно, что именно разработчики хотели сделать. Возможно, они планировали заняться полноценным сюжетным дополнением для TES Online, которое было бы посвящено расе двемеров.

Правда, сразу же вмешался глава Bethesda Game Studios Тодд Говард, который работал над Morrowind, Oblivion и Skyrim. Ему эта идея не понравилась, поэтому он решил напомнить команде разработчиков, что тайну двемеров не надо раскрывать. Он не хочет, чтобы они разрушали прекрасный и загадочный образ этой расы. Также кажется, что этот запрет касается и других частей этой популярной серии. Поэтому вряд ли геймеры смогут разгадать тайну двемеров и в The Elder Scrolls VI. Наверное, Тодд Говард прав, а некоторые секреты просто не стоит портить суровой игровой реальностью.

Из интересного еще можно отметить, что команда TES Online постоянно сотрудничает с разработчиками старых частей этой серии. Например, они были вынуждены серьезно изменить дополнение Dark Brotherhood, потому что получили 9 страниц правок от разработчика, который был хорошо знаком с этой тематикой. Интересно, что его исправления заняли даже больше страниц, чем оригинальный документ, который ему присылали. Если вас заинтересовало интервью Рича Ламберта, то с его полной версией можно ознакомиться по этой ссылке.

Трейлер дополнения Dark Brotherhood для TES Online – видео