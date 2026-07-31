Том Холланд рассказал, что динамичный экшен в фильме обязан своим драйвом не только каскадерам, но и видеоиграм от Insomniac Games, которые стали ключевым источником вдохновения для всей команды, сообщает IGN.

Игровые движения на большом экране

Во время премьеры фильма актер признался, что разработка боевой хореографии проходила под сильным влиянием виртуальных приключений известного супергероя.

Особое внимание уделили так называемым добивающим ударам (finishing moves) – зрелищным финальным ударам, которыми Человек-паук эффектно побеждает врагов в играх от студии Insomniac Games.

Многие финальные движения появились именно благодаря играм. Я играл вчера вечером, потому что не мог заснуть из-за волнения перед сегодняшним днем. Просто решил развлечься и понял, что на большую часть нашего материала повлияли именно игровые элементы,

– прокомментировал Холланд.

Не стал скрывать такой источник вдохновения и режиссер фильма Дестин Дэниел Креттон. Он рассказал, что не только исполнитель главной роли, но и вся команда каскадеров и постановщиков трюков оказались заядлыми геймерами.

Они буквально приносили скриншоты из консольных игр в комнату сценаристов, чтобы разобраться в механике движений виртуального Питера Паркера и найти способ воссоздать их в реальной жизни.

Трейлер фильма: смотрите видео

Интересно, что взаимодействие между кино и игровой индустрией работает в обоих направлениях. Студия Sony уже добавила новый костюм Тома Холланда из "Совершенно нового дня" в игру Marvel's Spider-Man 2, чтобы отпраздновать премьеру.

А сам актер продолжает не сходить с больших экранов, ведь совсем недавно стартовали показы "Одиссеи" Кристофера Нолана, в которой он тоже сыграл одну из главных ролей.