Том Голланд розповів, що динамічний екшен у стрічці завдячує своїм драйвом не лише каскадерам, а й відеоіграм від Insomniac Games, які стали ключовим джерелом натхнення для всієї команди, інформує IGN.

Ігрові рухи на великому екрані

Під час прем'єри кінофільму актор зізнався, що розробка бойової хореографії відбувалася під сильним впливом віртуальних пригод відомого супергероя.

Особливу увагу приділили так званим добиванням (finishing moves) – видовищним фінальним ударам, якими Людина-павук ефектно перемагає ворогів у іграх від студії Insomniac Games.

Багато фінальних рухів з'явилися саме завдяки іграм. Я грав учора ввечері, бо не міг заснути через хвилювання перед сьогоднішнім днем. Просто вирішив розважитися і зрозумів, що на більшість нашого матеріалу вплинули саме ігрові елементи,

– прокоментував Голланд.

Не став приховувати такого джерела натхнення і режисер стрічки Дестін Даніель Креттон. Він розповів, що не лише виконавець головної ролі, а й уся команда каскадерів та постановників трюків виявилися палкими геймерами.

Вони буквально приносили скриншоти з консольних ігор у кімнату сценаристів, щоб розібрати механіку рухів віртуального Пітера Паркера та знайти спосіб відтворити їх у реальному житті.

Трейлер фільму: дивіться відео

Цікаво, що взаємодія між кіно та ігровою індустрією працює в обох напрямках. Студія Sony вже додала новий костюм Тома Голланда з "Абсолютно нового дня" до гри Marvel's Spider-Man 2, щоб відсвяткувати прем'єру.

А сам актор продовжує не сходити з великих екранів, адже лише нещодавно стартували покази Одісеї Крістофера Нолана, в якій він теж зіграв одну з головних ролей.