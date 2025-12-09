Лара Крофт возвращается: пока неизвестная игра во вселенной Tomb Raider скоро получит анонс

Легендарная серия игр о Ларе Крофт получит продолжение, которое продемонстрируют уже в этом месяце. Об этом неожиданно сообщили через портал голосования в Fortnite, а затем подтвердили отдельным заявлением. Фанаты наконец узнают, что ждет одну из самых известных франшиз в мире видеоигр после длительной паузы.

Что известно о возвращении культовой франшизы?

Упоминание новой игры Tomb Raider стало неожиданностью не только из-за самого факта предстоящей презентации, но и из-за способа объявления. Сначала информация появилась на карте голосования за номинантов The Game Awards в игре Fortnite, что выглядит довольно странным решением, пишет 24 Канал со ссылкой на IGN.

Смотрите также Впервые в мире этого сложного босса Elden Ring победили одними лишь кулаками

Впоследствии информацию подтвердил основатель The Game Awards Джефф Кили. Таким образом мы теперь знаем, что анонс состоится в течение церемонии вручения игровой премии, которая стартует уже 11 декабря.

Над новой игрой работает студия Crystal Dynamics в партнерстве с Amazon Games, отмечает Insider Gaming. Проект анонсировали еще в 2022 году, но с тех пор деталей практически не было. В прошлом году показали редизайн Лары Крофт, однако геймплей до сих пор остается тайной. По словам представителей Amazon, презентация была "не за горами", но с момента этого заявления прошло более года.

Последняя основная часть серии, Shadow of the Tomb Raider, вышла в 2018 году, то есть фанаты ждут уже семь лет. За это время франшиза снова сменила владельцев. Сначала права принадлежали Eidos Interactive, затем их приобрела Square Enix, которая выпустила трилогию-перезапуск. В 2022 году активы перешли к Embracer Group, а впоследствии – к Middle-earth Enterprises.

Официальный трейлер Shadow of the Tomb Raider: смотрите видео

Crystal Dynamics пережила сложные времена, поэтому качество игры может быть под угрозой. Студия претерпела три волны сокращений в 2025 году:

30 сотрудников уволили в прошлом месяце.

Неизвестное количество людей потеряло работу в августе после отмены проекта Perfect Dark.

Еще 17 человек – в начале года.

Также 10 работников уволили еще в 2023 году.

Кроме игры, Amazon работает над телесериалом по мотивам Tomb Raider с участием Софи Тернер из "Игры престолов". Разработку должны были начать в 2026 году, но вокруг проекта возникали слухи о проблемах в процессе съемок. Возможно, на The Game Awards покажут и материалы сериала, но скорее всего зрители увидят только новую видеоигру.