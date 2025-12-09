Лара Крофт повертається: поки невідома гра у всесвіті Tomb Raider скоро отримає анонс

Легендарна серія ігор про Лару Крофт отримає продовження, яке продемонструють уже цього місяця. Про це несподівано повідомили через портал голосування у Fortnite, а потім підтвердили окремою заявою. Фанати нарешті дізнаються, що чекає на одну з найвідоміших франшиз у світі відеоігор після тривалої паузи.

Що відомо про повернення культової франшизи?

Згадка нової гри Tomb Raider стала несподіванкою не лише через сам факт майбутньої презентації, а й через спосіб оголошення. Спочатку інформація з'явилася на карті голосування за номінантів The Game Awards у грі Fortnite, що виглядає доволі дивним рішенням, пише 24 Канал з посиланням на IGN.

Згодом інформацію підтвердив засновник The Game Awards Джефф Кілі. Таким чином ми тепер знаємо, що анонс відбудеться протягом церемонії вручення ігрової премії, котра стартує вже 11 грудня.

Над новою грою працює студія Crystal Dynamics у партнерстві з Amazon Games, зазначає Insider Gaming. Проєкт анонсували ще у 2022 році, але з того часу деталей практично не було. Минулого року показали редизайн Лари Крофт, проте ґеймплей досі лишається таємницею. За словами представників Amazon, презентація була "не за горами", але з моменту цієї заяви минуло понад рік.

Остання основна частина серії, Shadow of the Tomb Raider, вийшла у 2018 році, тобто фанати чекають уже сім років. За цей час франшиза знову змінила власників. Спочатку права належали Eidos Interactive, потім їх придбала Square Enix, яка випустила трилогію-перезапуск. У 2022 році активи перейшли до Embracer Group, а згодом – до Middle-earth Enterprises.

Офіційний трейлер Shadow of the Tomb Raider: дивіться відео

Crystal Dynamics пережила складні часи, тож якість гри може бути під загрозою. Студія зазнала трьох хвиль скорочень у 2025 році:

30 співробітників звільнили минулого місяця.

Невідома кількість людей втратила роботу у серпні після скасування проєкту Perfect Dark.

Ще 17 осіб – на початку року.

Також 10 працівників звільнили ще у 2023 році.

Окрім гри, Amazon працює над телесеріалом за мотивами Tomb Raider за участю Софі Тернер з "Гри престолів". Розробку мали почати у 2026 році, але навколо проєкту виникали чутки про проблеми в процесі зйомок. Можливо, на The Game Awards покажуть і матеріали серіалу, але найімовірніше глядачі побачать лише нову відеогру.