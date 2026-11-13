Борода, очки и тот самый голос – в трейлере GTA 6 узнали культового персонажа из GTA 4

Поклонники серии Grand Theft Auto уверены, что в новом ролике GTA 6 заметили возвращение одного из самых известных персонажей GTA 4.

В коротком отрывке из последнего видео от Rockstar геймеры узнали легендарного владельца ночных клубов, сообщает 24 Канал.

Детали, которые подтолкнули фанатов к теории

Во время очередной демонстрации кадров из штата Леонида разработчики показали двухсекундный эпизод с мужчиной в солнцезащитных очках и с бородой.

Игроки мгновенно отреагировали на этот фрагмент, сравнив внешность и голос героя с Тони Принсом, известным под псевдонимом Гей Тони из дополнения The Ballad of Gay Tony для четвертой части игры.

Первым на сходство обратил внимание популярный контент-мейкер, который опубликовал сравнительный пост в социальных сетях. Он отметил, что персонаж в ролике носит практически идентичные очки, имеет такую же форму бороды и голос, который трудно спутать с другим.

Почему этот парень на самом деле так похож на Тони внешне и по голосу? Я с ума схожу, похожие очки, борода и очень похожий голос. Не может быть, чтобы он запустил себя и переехал на Кис, правда?

– прокомментировал ютубер TGG.

Дополнительным аргументом для сторонников этой гипотезы стала тематика самого тизера. В ролике разработчики сосредоточились на ночной жизни и клубной индустрии. Поскольку Тони Принс во вселенной игры является ключевой фигурой клубного бизнеса, его появление в таком контексте выглядит вполне логичным.

Тизер игры: смотрите видео

Несмотря на восторг части аудитории, многие игроки выражают скептицизм по поводу этой теории.

Они отмечают, что по хронологии шестой части Тони Принсу должно быть уже за 60 лет, тогда как показанный мужчина выглядит несколько моложе. Другие предполагают, что разработчики могли просто привлечь того же актера озвучки для другой роли.

Сейчас игроки ждут полноценного релиза игры, который должен состояться 19 ноября 2026 года, и уже массово скачивают игру, что даже вызывает проблемы с интернетом.