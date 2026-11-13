Борода, окуляри та той самий голос – у трейлері GTA 6 роздивилися культового персонажа GTA 4

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У короткому уривку останнього відео від Rockstar геймери впізнали легендарного власника нічних клубів, повідомляє 24 Канал.

Деталі, які спонукали фанатів до теорії

Під час чергової демонстрації кадрів зі штату Леоніда розробники показали двосекундний епізод із чоловіком у сонячних окулярах і з бородою.

Гравці миттєво зреагували на цей фрагмент, порівнявши зовнішність і голос героя з Тоні Принсом, відомим під псевдонімом Гей Тоні з доповнення The Ballad of Gay Tony для четвертої частини гри.

Першим на схожість звернув увагу популярний контент-мейкер, який опублікував порівняльний допис у соціальних мережах. Він зазначив, що персонаж у ролику має практично ідентичні окуляри, форму бороди та голос, який важко переплутати з іншим.

Чому цей хлопець насправді так схожий на Тоні зовні та голосом? Я божеволію, схожі окуляри, борода і дуже схожий голос. Не може бути, щоб він запустив себе і переїхав на Кіс, правда?– прокоментував ютубер TGG.

Додатковим аргументом для прихильників цієї гіпотези стала тематика самого тизера. У ролику розробники зосередилися на нічному житті та клубній індустрії. Оскільки Тоні Принс у всесвіті гри є ключовим діячем клубного бізнесу, його поява в такому контексті виглядає цілком логічною.

Тизер гри: дивіться відео

Попри захоплення частини аудиторії, чимало гравців висловлюють скепсис щодо цієї теорії.

Вони зауважують, що у часових рамках шостої частини Тоні Принсу має бути вже понад 60 років, тоді як показаний чоловік виглядає дещо молодшим. Інші припускають, що розробники могли просто залучити того самого актора озвучення для іншої ролі.

Зараз гравці чекають на повноцінний реліз гри, який має відбутися 19 листопада 2026 року, та вже масово вантажать гру, що навіть викликає проблеми з інтернетом.