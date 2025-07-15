Tony Hawk's Pro Skater 3+4 попала в скандал из-за пасхалки – ее уже пообещали убрать

Создатели Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 объявили, что удалят спорную пасхалку, которую недавно нашли геймеры, и заявили, что не знают как она вообще оказалась в игре.

Недавно Iron Galaxy представили широкой публике Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 – проект, который переосмысливает третью и четвертую части известной серии симулятора скейтбординга, информирует 24 Канал.

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Контроверсионная пасхалка попала в игру случайно?

Пока поклонники GTA 4 только мечтают о ремейке, фанаты THPS уже могут снова посетить культовые места, выполнить впечатляющие комбо и окунуться в режимы Create-A-Skater и Create-A-Park.

Кроме хорошо известных локаций из оригинальных игр, в Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 также появилось несколько новых мест для исследования, где среди прочего игроков ожидает немало "пасхалок", одна из которых втянула разработчиков в мини-скандал.

Речь о находке на локации под названием Waterpark, где в одном из мусорных контейнеров можно заметить копию другой известной игры нулевых – Guitar Hero.

Ряду геймеров не понравилось такое отношение разработчиков к конкурентам, на что официальный профиль студии Iron Galaxy на Reddit поспешил дать ответ.

В частности, создатели игры пообещали удалить "пасхалку" уже в следующем обновлении.

Мы с высочайшим уважением относимся ко всем, кто создает игры, и мы выясняем, как это туда вообще попало. Спасибо сообществу за то, что обратили наше внимание на это,

– написали разработчики.

Сложно поверить, что этот элемент мог быть не согласован со всеми в компании, поэтому многие геймеры все еще сомневаются в искренности извинений Iron Galaxy, однако довольны тем, что эту "шутку" уберут из проекта.