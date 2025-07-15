Tony Hawk's Pro Skater 3+4 попала в скандал из-за пасхалки – ее уже пообещали убрать
- В Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 нашли спорную "пасхалку", которая изображает копию игры Guitar Hero в помойке.
- Iron Galaxy пообещали удалить "пасхалку" в следующем обновлении и заявили, что расследуют, как она вообще появилась в игре.
Создатели Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 объявили, что удалят спорную пасхалку, которую недавно нашли геймеры, и заявили, что не знают как она вообще оказалась в игре.
Недавно Iron Galaxy представили широкой публике Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 – проект, который переосмысливает третью и четвертую части известной серии симулятора скейтбординга, информирует 24 Канал.
Стоит внимания Игровая легенда возвращается: Commodore 64 получил современную начинку и поддержку классических игр
Контроверсионная пасхалка попала в игру случайно?
Пока поклонники GTA 4 только мечтают о ремейке, фанаты THPS уже могут снова посетить культовые места, выполнить впечатляющие комбо и окунуться в режимы Create-A-Skater и Create-A-Park.
Кроме хорошо известных локаций из оригинальных игр, в Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 также появилось несколько новых мест для исследования, где среди прочего игроков ожидает немало "пасхалок", одна из которых втянула разработчиков в мини-скандал.
Речь о находке на локации под названием Waterpark, где в одном из мусорных контейнеров можно заметить копию другой известной игры нулевых – Guitar Hero.
Ряду геймеров не понравилось такое отношение разработчиков к конкурентам, на что официальный профиль студии Iron Galaxy на Reddit поспешил дать ответ.
В частности, создатели игры пообещали удалить "пасхалку" уже в следующем обновлении.
Мы с высочайшим уважением относимся ко всем, кто создает игры, и мы выясняем, как это туда вообще попало. Спасибо сообществу за то, что обратили наше внимание на это,
– написали разработчики.
Сложно поверить, что этот элемент мог быть не согласован со всеми в компании, поэтому многие геймеры все еще сомневаются в искренности извинений Iron Galaxy, однако довольны тем, что эту "шутку" уберут из проекта.