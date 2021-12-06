Топ продаж Steam возглавила видеоигра, получившая от геймеров только 58% положительных отзывов

У Steam вышел оригинальный симулятор выживания с названием Icarus. Игра сразу же возглавила чарт продаж этого сервиса, правда, от пользователей она получила всего 58% положительных отзывов.

Несколько дней назад в сервисе Steam состоялся релиз видеоигры Icarus, которую разрабатывала студия RocketWerkz. Этот новый проект сразу же возглавил недельный чарт продаж этого сервиса, а в пиковый момент в этой игре находилось более 50 тысяч геймеров.

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Стоит начать с того, что Icarus – это симулятор выживания, в котором геймерам нужно заниматься исследованием суровой планеты с названием Икар. Раньше ее хотели превратить во вторую Землю, но все пошло не по плану людей. Долгое время эту планету называли самой большой ошибкой человечества, правда, все очень быстро изменилось, когда там нашли один уникальный ресурс.

Именно его добычей и будут заниматься геймеры, но делать это нужно при очень неблагоприятных условиях. Следует добавить, что проходить видеоигру можно не только наедине, но и в кооперативе до 8 игроков. Из интересного стоит отметить, что разработчики даже выпустили документальный фильм с реальными актерами, в котором подробно рассказали о вселенной видеоигры.

Документальный фильм с названием "Icarus: Fatal Sky": видео

Мы уже упоминали, что игра Icarus удачно дебютировала в сервисе Steam, правда, идеальным ее релиз все же очень тяжело назвать. Дело в том, что сейчас у этой видеоигры только 58% положительных отзывов, хотя оценило ее уже почти 6,5 тысячи пользователей.

Геймеры активно жалуются на техническое состояние новой видеоигры. Они отмечают, что в игре немало разнообразных багов и недостатков, а также есть определенные проблемы с оптимизацией и серверами. По их мнению, проект еще "сырой", а потому разработчикам из RocketWerkz сначала нужно было выпустить его в раннем доступе.

Правда, даже в отрицательных отзывах они хвалят Icarus за общую концепцию и нестандартную реализацию разнообразных игровых элементов. То есть выходит, что у этого проекта еще может появиться второй шанс, правда, только после того, как разработчики исправят все недостатки. Стоит добавить, что первый небольшой патч они уже выпустили.

Напоследок стоит отметить, что релиз видеоигры Icarus пока состоялся лишь на PC, а также только в сервисе Steam. Купить ее можно за 379 гривен, а до 7 декабря действует скидка в 10%.

Релизный трейлер видеоигры Icarus: видео