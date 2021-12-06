Кілька днів тому в сервісі Steam відбувся реліз відеогри Icarus, яку розроблювала студія RocketWerkz. Цей новий проєкт одразу ж очолив тижневий чарт продажів цього сервісу, а в піковий момент у цій грі знаходилося понад 50 тисяч геймерів.

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Варто розпочати з того, що Icarus – це симулятор виживання, у якому геймерам потрібно займатися дослідженням суворої планети з назвою Ікар. Раніше її хотіли перетворити на другу Землю, але все пішло не за планом людей. Тривалий час цю планету називали найбільшою помилкою людства, щоправда, все дуже швидко змінилося, коли там знайшли один унікальний ресурс.

Саме його добуванням й матимуть займатися геймери, але робити це потрібно буде за дуже несприятливих умов. Варто додати, що проходити відеогру можна не лише наодинці, а й в кооперативі до 8 гравців. З цікавого ще варто відзначити, що розробники навіть випустили документальний фільм з реальними акторами, у якому детально розповіли про всесвіт відеогри.

Документальний фільм з назвою "Icarus: Fatal Sky": відео

Ми вже згадували, що гра Icarus вдало дебютувала в сервісі Steam, щоправда, ідеальним її реліз все ж таки дуже важко назвати. Річ у тім, що зараз в цієї відеогри лише 58% позитивних відгуків, хоча оцінило її вже майже 6,5 тисячі користувачів.

Геймери активно скаржаться на технічний стан нової відеогри. Вони відзначають, що в грі чимало різноманітних багів та недоліків, а також є певні проблеми з оптимізацією і серверами. На їхню думку, проєкт ще "сирий", а тому розробникам з RocketWerkz спершу потрібно було випустити його в дочасному доступі.

Щоправда, навіть в негативних відгуках вони хвалять Icarus за загальну концепцію та нестандартну реалізацію різноманітних ігрових елементів. Тобто виходить, що в цього проєкту ще може з'явитися другий шанс, щоправда, лише після того, як розробники виправлять всі недоліки. Варто додати, що перший невеликий патч вони вже випустили.

Наостанок варто відзначити, що реліз відеогри Icarus поки відбувся лише на PC, а також тільки в сервісі Steam. Придбати її можна за 379 гривень, а до 7 грудня діє знижка в 10%.

Релізний трейлер відеогри Icarus: відео