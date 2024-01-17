Студия 2K возрождает популярную спортивную франшизу, закрытую 13 лет назад

Студия 2K неожиданно объявила, что планирует восстановить некогда популярную спортивную франшизу, закрытую 13 лет назад. Речь идет о теннисной серии Top Spin, которая после этого объявления обретет новую жизнь.

Прошло уже невероятных 13 лет с момента последнего выпуска Top Spin – серии спортивных игр в формате 2K, которую когда-то полюбили любители тенниса и спортивных видеоигр.

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Top Spin возвращается

Франшиза Top Spin началась с оригинальной консоли Xbox в 2003 году, а в последующие годы попала на ПК и PlayStation 2. В то время единственным серьезным конкурентом в маленькой нише теннисных игр 2000-х годов была успешная франшиза Virtua Tennis от Sega. Новые игры в этой серии не получались примерно столько же, сколько и Top Spin.

К концу 2000-х годов на Xbox 360, PlayStation 3 и Wii вышло еще три игры Top Spin, а Top Spin 4 знаменует конец любимой теннисной франшизы в 2011 году. Теперь, спустя 13 лет после Top Spin 4, 2K объявила о возвращении серии игрой TopSpin 2K25.

Неожиданный анонс TopSpin 2K25: смотрите видео

Короткий 20-секундный трейлер содержал кадры теннисного матча Australian Open. Новый логотип появился после того, как трейлер заканчивался надписью "вскоре", призывая поклонников тенниса и спортивных видеоигр следить за обновлениями TopSpin2K в твиттере.