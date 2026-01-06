В стратегии Total War: Pharaoh появится динамический советчик на базе искусственного интеллекта от Nvid

Компания Nvidia во время выставки CES 2026 анонсировала внедрение технологии Nvidia ACE в глобальную стратегию Total War: Pharaoh. Разработчики из Creative Assembly готовят интерактивного помощника, который поможет игрокам лучше ориентироваться в сложных механиках игры.

Этот экспериментальный инструмент будет работать на базе искусственного интеллекта непосредственно на оборудовании пользователя, рассказывает 24 Канал со ссылкой на NVIDIA.

Как будет работать новый цифровой помощник в игре о Древнем Египте?

В основе системы лежит малая языковая модель, которая запускается локально на графическом процессоре игрока. Искусственный интеллект способен анализировать текущее состояние игровой сессии, запросы пользователя и информацию из большой базы данных.

Взаимодействие с ИИ-советником будет происходить с помощью текста или голосовых команд. Разработчики отмечают, что помощник специально обучен тонкостям игрового процесса именно этой части Total War. Он обладает пониманием контекста игры, а также использует манеру общения и ход мыслей, соответствующие исторической эпохе.

Как будет работать NVIDIA ACE – смотрите видео:

Внедрение такого прототипа является частью более широкой программы Creative Assembly, цель которой – сделать серию стратегий более доступной и динамичной для аудитории, не теряя при этом глубины геймплея.

Испытания новой системы начнутся до завершения 2026 года. Для тестирования и совершенствования ИИ-советника студия планирует привлекать избранных игроков, которые смогут оценить возможности технологии и помочь в ее формировании.

О чем Total War: Pharaoh?

Total War: Pharaoh – это глобальная историческая стратегия, что переносит игроков во времена Нового царства Древнего Египта на пике его могущества и в период дальнейшего коллапса бронзового века, как свидетельствует из описания игры на странице в Steam.

Проект сочетает традиционное для серии пошаговое управление государством на большой карте и тактические битвы в реальном времени.

Сюжет игры сосредоточен на борьбе за власть после правления фараона Мернептаха. Игроки должны выбрать одного из харизматичных лидеров и привести свою фракцию к доминированию, соревнуясь за титул Фараона Египта или Великого царя хеттов через систему гражданских войн и политических интриг при королевском дворе.