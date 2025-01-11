Команда Года в EA FC 25 – когда ждать релиз TOTY карточек

В режиме Ultimate Team в EA FC 25 вскоре появятся удивительно ценные и мощные карточки футболистов, которые попадут в Команду Года. Детали и расписание промо – в материале.

Поклонники виртуального футбола от EA Sports всегда с нетерпением ожидают январь, ведь именно этот месяц дарит им новые Команды Года (TOTY) как для женщин так для мужчин, сообщает 24 Канал.

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Что такое TOTY?

В рамках "промо" Team of The Year игроки признаны лучшими в 2024 году путем голосования среди фанатов EA FC 25, получат улучшенные карточки для режима Ultimate Team.

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Геймеры с нетерпением ожидают это событие, ведь все эти игроки будут весьма мощными в игре и будут стоить огромных средств во внутриигровой валюте.

Для фанатов виртуального футбола поймать подобную карточку – это мечта всей геймерской жизни.

Когда состоится релиз команд?

Пока не известно точное расписание релиза карточек, но учитывая ежегодную тенденцию их выхода, можно предположить как он примерно будет выглядеть.

Итак, нас ожидает:

вторник, 14 января – TOTY Warmup.

– TOTY Warmup. пятница, 17 января – нападающие TOTY.

– нападающие TOTY. понедельник, 20 января – полузащитники TOTY.

– полузащитники TOTY. среда, 22 января – защитники TOTY Defenders.

– защитники TOTY Defenders. пятница, 24 января – полная команда TOTY.

– полная команда TOTY. понедельник, 27 января – TOTY 12th Man & 12th Woman.

Какие кумиры получат TOTY-версию?

Кроме 24 действующих футболистов и футболисток, улучшенные версии карточек получат также кумиры игры. Если, для того чтобы узнать кто попал в основные команды надо дождаться результатов голосования, то в случае с ними датамайнеры уже "вытащили" из файлов EA FC 25 весь список.

В частности, им поделился в соцсети X авторитетный инсайдер ASY FUT, приправив карточки приблизительными характеристиками.

Кумиры TOTY в EA FC 25 / Фото с X @AsyFutTrader

Поэтому, поклонникам виртуального футбола остается только дождаться старта промо и надеяться на собственную удачу.