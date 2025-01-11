Шанувальники віртуального футболу від EA Sports завжди з нетерпінням очікують на січень, адже саме цей місяць дарує їм нові Команди Року (TOTY) як для жінок так для чоловіків, повідомляє 24 Канал.
Цікаво Шалена вдача – гравець EA FC 25 Ultimate Team упіймав двох Мбаппе поспіль
Що таке TOTY?
У рамках "промо" Team of The Year гравці визнані найкращими у 2024 році шляхом голосування серед фанатів EA FC 25, отримають покращені картки для режиму Ultimate Team.
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Геймери з нетерпінням очікують на цю подію, адже всі ці гравці будуть вельми потужними в грі та коштуватимуть шалених коштів у внутрішньоігровій валюті.
Для фанатів віртуального футболу впіймати подібну картку – це мрія всього геймерського життя.
Коли відбудеться реліз команд?
Наразі не відомий точний розклад релізу карток, але з огляду на щорічну тенденцію їх виходу, можна припустити як він приблизно виглядатиме.
Отож, на нас очікує:
- вівторок, 14 січня – TOTY Warmup.
- п'ятниця, 17 січня – нападники TOTY.
- понеділок, 20 січня – півзахисники TOTY.
- середа, 22 січня – захисники TOTY Defenders.
- п'ятниця, 24 січня – повна команда TOTY.
- понеділок, 27 січня – TOTY 12th Man & 12th Woman.
Які ікони отримають TOTY-версію?
Окрім 24 чинних футболістів та футболісток, покращені версії карток отримають також ікони гри. Якщо для того аби дізнатися хто потрапив до основних команд треба дочекатися результатів голосування, то у випадку з ними датамайнери вже "витягли" з файлів EA FC 25 увесь список.
Зокрема, ним поділився у соцмережі X авторитетний інсайдер ASY FUT, приправивши картки приблизними характеристиками.
Ікони TOTY в EA FC 25 / Фото з X @AsyFutTrader
Отож, шанувальникам віртуального футболу залишається лише дочекатися старту промо та сподіватися на власну вдачу.