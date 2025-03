В полку качественных экранизаций видеоигр ожидается существенное пополнение, ведь фанаты серии DMC в восторге от нового трейлера проекта Netflix, информирует 24 Канал.

Первый взгляд на Данте

Наряду с датой старта второго сезона сериала The Last of Us геймерам следует внести в свой календарь еще одну премьеру.

3 апреля 2025 года Netflix представит аниме-сериал Davil May Cry, основанный на одноименной серии видеоигр от Capcom.

История аниме станет своеобразным приквелом к сюжету игр и сосредоточится вокруг Данте – "дьявольски привлекательного" охотника на демонов, которому придется противостоять потусторонним силам, что вознамерились прорвать границу между ними и миром людей.

Кроме протагониста в сериале фанатов ждет появление других знакомых персонажей, как вот охотницы на демонов Леди и брата героя Вергилия.

Первый трейлер аниме – смотрите видео

Зажигательный трейлер, в котором звучит одна из самых известных рок-композиций "нулевых": Papa Roach – Last Resort, произвел настоящий фурор среди фанатов игровой серии в соцсетях.

Еще больше восторга вызвал тот факт, что в создании экранизации непосредственное участие принимал Хидеаки Ицуно – гейм-директор сразу нескольких частей Devil May Cry.

Так что, поклонники видеоигры с нетерпением будут ожидать выхода аниме.