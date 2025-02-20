Вирусный шутер предлагает геймерам стать читерами абсолютно легально

В соцсетях стал вирусным трейлер нового многопользовательского шутера Cheaters Cheetah главной изюминкой которого является то, что все игроки читеры по умолчанию.

В соцсети X большую популярность приобрел трейлер игрового процесса проекта Cheaters Cheetah, который предлагает новый взгляд на проблему читерства, сообщает 24 Канал.

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Мошенничество в многопользовательских проектах всегда было и будет одной из главных проблем любых соревновательных режимов, но у инди-разработчиков из Acmore Games возникла блестящая идея.

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Вместо того чтобы тратить время и средства на создание античита для своего будущего проекта, они решили сделать читерство одной из главных игровых механик.

Так возник Cheaters Cheetah – шутер в котором все игроки оснащены "аимботом", "волхаком" и другими читами.

Трейлер проекта быстро стал популярным в соцсетях, набрав более 1.5 миллиона просмотров и вызвав значительный интерес к игре.

Вирусный ролик – смотрите видео

В Acmore Games рассказали, что предоставление каждому доступа к мошенническим методам игры создает "уникальную динамику" и приводит к невиданному до этого игровому процессу.

Кроме того, разработчики придумали сюжетное объяснение почему читерство присутствует в игре. По легенде, события проекта разворачиваются в тюрьме для бывших читеров, которых поймали на мошенничестве. В качестве наказания они были превращены в гепардов и вынуждены бороться за жизнь в игровом шоу "Cheaters Cheetah".

Игра выйдет эксклюзивно на ПК, однако пока не имеет даты релиза, хотя уже имеет страницу в Steam.