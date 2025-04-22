Doom The Dark Ages получила новый сюжетный трейлер, который удивил геймеров

Продолжение культовой франшизы шутеров Doom The Dark Ages получило новый трейлер, который к большому удивлению геймеров, раскрыл немало сюжетных аспектов будущей игры.

Разработчики из id Software представили новый 3-минутный трейлер, который углубляет геймеров в перипетии сюжета Doom: The Dark Ages, информирует 24 Канал.

Стоит внимания Разработчики раскрыли продолжительность Doom: The Dark Ages – она будет значительно длиннее предшественниц

Настоящие "темные века"

Будущая часть известной франшизы изменит привычный научно-фантастический сеттинг на темный средневековый мир, который, впрочем выглядит еще более жестоким.

Новый трейлер The Dark Ages демонстрирует старый-добрый хаос битвы, когда игроку приходится истреблять толпы демонов и других ужасных существ, но сюжет станет новой страницей в "лори" вселенной Doom, ведь на нем сделают немалый акцент.

В частности стало известно, что история игры будет рассказывать о войне, во время которой правитель Ада запустил демонов, чтобы попытаться контролировать и подчинить Землю. Для спасения люди "выпустили" в бой культового "Doom Slayer". Поэтому в игре нас ждет некая история становления легендарного персонажа.

Трейлер игры – смотрите видео

Напомним, что Doom: The Dark Ages выйдет уже 15 мая 2025 года на ПК, PS5, и Xbox Series X|S.