Трейлер воображаемой экранизации творения Nintendo, сгенерированный искусственным интеллектом, стал вирусным среди геймеров в соцсети X, сообщает 24 Канал со ссылкой на Kotaku.

ИИ не заменит Голливуд?

Пользователь X под ником X под ником PJ Ace, который величает себя генеральным директором компании Genre.ai, специализирующейся на создании видео с помощью ИИ, похвастался в соцсети своим "творением".

Потратив 5 дней и 300 долларов на ИИ-инструменты от портала Freepik, он сгенерировал трейлер для экранизации видеоигры The Legend of Zelda, который, как он утверждает, выглядит как "блокбастер за 300 миллионов долларов".

Правда, как и в почти каждом подобном ролике от ИИ, в нем персонажи меняют свою внешность от кадра к кадру, а анимации удивляют корявостью.

ИИ трейлер Зельды: смотрите видео

Nintendo потребовалось 40 лет, чтобы дать нам фильм Legend of Zelda.



Я сделал это за 5 дней на бюджет в 300 долларов.



Это выглядит как блокбастер за 300 миллионов долларов.



Позвольте мне показать вам, как я сделал это за 5 простых шагов внутри Freepik: pic.twitter.com/DgkdPDPyGA - PJ Ace (@PJaccetturo) 6 января, 2026

Хотя вместе с тем в видео все же есть моменты, которые имеют неплохой вид и показывают какой прогресс сделала отрасль ИИ за последние несколько лет.

Какой была реакция геймеров?

За несколько дней "трейлер" набрал более 9,4 миллиона просмотров и более 22 тысяч предпочтений и сумел разделить геймеров на два лагеря.

Некоторые пользователи высмеяли автора и его поделку, назвав ее нелепой и даже больше.

Мне не нравится, что Nintendo часто спускают с цепей своих юристов, как злых собак, но здесь тот случай, когда надо не юристов, а отряд SWAT, который сразу будет стрелять на поражение,

– заявил пользователь @corvin_leon.

Другие же рассыпались в комплиментах и даже изъявили желание увидеть "полный метр" в таком стиле.

О, друг, замечательная работа! Это так хорошо сделано,

– написал @CaptainHaHaa.

Так или иначе, а прогресс технологий неустанно шагает вперед, и выглядит так, что со временем Голливудским киноделам придется серьезно бороться с ИИ – или за зрителя, или в судах.

