Трейлер воображаемой экранизации творения Nintendo, сгенерированный искусственным интеллектом, стал вирусным среди геймеров в соцсети X, сообщает 24 Канал со ссылкой на Kotaku.
ИИ не заменит Голливуд?
Пользователь X под ником X под ником PJ Ace, который величает себя генеральным директором компании Genre.ai, специализирующейся на создании видео с помощью ИИ, похвастался в соцсети своим "творением".
Потратив 5 дней и 300 долларов на ИИ-инструменты от портала Freepik, он сгенерировал трейлер для экранизации видеоигры The Legend of Zelda, который, как он утверждает, выглядит как "блокбастер за 300 миллионов долларов".
Правда, как и в почти каждом подобном ролике от ИИ, в нем персонажи меняют свою внешность от кадра к кадру, а анимации удивляют корявостью.
ИИ трейлер Зельды: смотрите видео
Хотя вместе с тем в видео все же есть моменты, которые имеют неплохой вид и показывают какой прогресс сделала отрасль ИИ за последние несколько лет.
Какой была реакция геймеров?
За несколько дней "трейлер" набрал более 9,4 миллиона просмотров и более 22 тысяч предпочтений и сумел разделить геймеров на два лагеря.
Некоторые пользователи высмеяли автора и его поделку, назвав ее нелепой и даже больше.
Мне не нравится, что Nintendo часто спускают с цепей своих юристов, как злых собак, но здесь тот случай, когда надо не юристов, а отряд SWAT, который сразу будет стрелять на поражение,
– заявил пользователь @corvin_leon.
Другие же рассыпались в комплиментах и даже изъявили желание увидеть "полный метр" в таком стиле.
О, друг, замечательная работа! Это так хорошо сделано,
– написал @CaptainHaHaa.
Так или иначе, а прогресс технологий неустанно шагает вперед, и выглядит так, что со временем Голливудским киноделам придется серьезно бороться с ИИ – или за зрителя, или в судах.
ИИ и игровая индустрия: последние новости
Electronic Arts буквально заставляет работников использовать ИИ в кодировании, концепт-арте и других этапах разработки проектов.
Опальный миллиардер Илон Маск заявил, что его компания xAI уже к концу 2026 года выпустит игру, полностью сгенерированную ИИ.
Microsoft представила AI-модель Muse. Она пригодится для создания игровых сред и призвана не заменить разработчиков, а помочь им переносить классические игры на современные платформы.