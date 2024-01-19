Уже после первых суток количество просмотров интерпретации трейлера приближается к 200 тысячам. Кроме того, ролик набрал более 18 тысяч симпатий.

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Интерпретация трейлера GTA 6

В воспроизведении трейлера Grand Theft Auto 6 команда Hyundai Motorsport реконструировала множество любимых сцен фанатов. Отрывки в этом видео похожи на кадры прямо из видеоигр.

Видео от гоночной команды на ютубе получило название "Grand Test Auto XXIV", что, очевидно, намекает на спортивный сезон 2024 года. Вместе с песней Тома Петти Love Is a Long Road видео Hyundai передает атмосферу трейлера Rockstar с помощью собственных кадров команды, моментов дикой гонки и потрясающих пейзажей.

Гоночная команда даже воспроизвела несколько самых знаковых кадров трейлера, как первое раскрытие лица Люсии, женщины с молотками и мужчина, поливающего свой двор. В завершение веселой реконструкции двое гонщиков повторяют позу двух главных героев, держа сверла.

Ролик от Hyundai Motorsport: смотрите видео

Интерпретация трейлера от Hyundai выделяется своей веселой игрой, как водитель Отт Тенак в роли Люсии. Но это не первая компания, использующая маркетинг Rockstar.

Когда Rockstar опубликовала свой первый красочный анонс трейлера в социальных сетях, несколько других студий выступили с пародией на этот пост, чтобы объявить собственные новости. Overwatch, Halo, Call of Duty, Sea of Thieves и даже Walmart продолжили тенденцию Rockstar.

Маркетинг также получил несколько созданных фанатами воспроизведений, причем один фанат даже воспроизвел трейлер Grand Theft Auto 6 с помощью кубиков LEGO.