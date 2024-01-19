Вже після першої доби кількість переглядів інтерпретації трейлера наближається до 200 тисяч. Крім того, ролик набрав понад 18 тисяч уподобань.

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Інтерпретація трейлера GTA 6

У відтворенні трейлера Grand Theft Auto 6 команда Hyundai Motorsport реконструювала багато улюблених сцен фанатів. Уривки в цьому відео схожі на кадри прямо з відеоігор.

Відео від гоночної команди на ютубі отримало назву "Grand Test Auto XXIV", що, очевидно, натякає на спортивний сезон 2024 року. Разом з піснею Тома Петті Love Is a Long Road відео Hyundai передає атмосферу трейлера Rockstar за допомогою власних кадрів команди, моментів диких перегонів і приголомшливих пейзажів.

Гоночна команда навіть відтворила кілька найбільш знакових кадрів трейлера, як от перше розкриття обличчя Люсії, жінки з молотками й чоловіка, який поливає свій двір. На завершення веселої реконструкції двоє гонщиків повторюють позу двох головних героїв, тримаючи свердла.

Ролик від Hyundai Motorsport: дивіться відео

Інтерпретація трейлера від Hyundai виділяється своєю веселою грою, як-от водій Отт Тенак у ролі Люсії. Та це не перша компанія, яка використовує маркетинг Rockstar.

Коли Rockstar опублікувала свій перший барвистий анонс трейлера в соціальних мережах, кілька інших студій виступили з пародією на цей пост, щоб оголосити власні новини. Overwatch, Halo, Call of Duty, Sea of Thieves і навіть Walmart продовжили тенденцію Rockstar.

Маркетинг також отримав кілька створених фанатами відтворень, причому один фанат навіть відтворив трейлер Grand Theft Auto 6 за допомогою кубиків LEGO.