Анонс новой части Grand Theft Auto стал грандиозным событием в истории игровой индустрии и его победное шествие еще не завершено.

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На данный момент дебютный трейлер GTA 6 имеет более 168 миллионов просмотров на YouTube, что приправлено несколькими сопутствующими рекордами.

В частности: Твит только лишь с датой выхода трейлера GTA 6 побил рекорд игровой индустрии

А потом сам трейлер за сутки побил рекорд GTA 5, державшийся 12 лет.

Однако этому увлекательному видео нужно пройти большой путь, прежде чем оно сможет превзойти рекорд Subway Surfers, и стать игрой, трейлер которой имеет больше всего просмотров на YouTube за все время существования платформы.

Трейлер GTA 6 – смотреть видео / Rockstar

Дело в том, что появившийся в сети в 2012 году дебютный трейлер хитовой мобильной игры Subway Surfers сумел собрать более 361 миллиона просмотров, что сделало его самым просматриваемым трейлером видеоигры в истории.

Рекордный трейлер Subway Surfers – смотреть видео

Интересно, что большая часть просмотров трейлера Subway Surfers обеспечивается автоматической рекламой в других мобильных играх и видео.

Учитывая, что трейлер GTA 6 все еще набирает по сотне тысяч просмотров почти каждый день, то у видеоролика Rockstar есть все шансы в конечном итоге опередить Subways Surfaces в этом интересном соревновании.