Анонс нової частини Grand Theft Auto став грандіозною подією в історії ігрової індустрії і його переможна хода ще не завершена.
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На цю мить дебютний трейлер GTA 6 має понад 168 мільйонів переглядів на YouTube, що приправлено кількома супутніми рекордами.
Однак цьому захопливому відео потрібно пройти неабиякий шлях, перш ніж воно зможе перевершити рекорд Subway Surfers, і стати грою, трейлер якої має найбільше переглядів на YouTube за весь час існування платформи.
Трейлер GTA 6 – дивитися відео / Rockstar
Річ у тім, що дебютний трейлер хітової мобільної гри Subway Surfers, який з'явився у мережі у 2012 році, відтоді зумів зібрати понад 361 мільйон переглядів, що зробило його найбільш перегляданим трейлером відеогри в історії.
Рекордний трейлер Subway Surfers – дивитися відео
З огляду на те, що трейлер GTA 6 все ще набирає по сотні тисяч переглядів майже щодня, то відеоролик Rockstar має всі шанси в кінцевому підсумку випередити Subways Surfaces у цьому цікавому змаганні.