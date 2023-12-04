До слова, після публікації дати виходу офіційного трейлера гри студія "почистила" свій інстаграм. Натомість сторінка Rockstar Games у твітері (Х) залишилась недоторканою.

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Твіт про GTA 6 побив рекорд

Публікація про вихід першого трейлера Grand Theft Auto 6 від 1 грудня отримала понад 1,8 мільйона лайків лише за перші 24 години. Станом на час публікації цієї новини твіт вже наближається до позначки у 2 мільйона вподобайок.

Крім того, допис Rockstar Games поширили понад 490 тисяч разів. Також твіт прокоментували вже понад 67 тисяч разів.

У коментарях геймери почали обговорення на різноманітні теми – від голосувань щодо можливої вартості гри GTA 6 і до пошуку натяків у зображенні, яким студія повідомила про дату виходу трейлера. Так, один з шанувальників припустив, що три чайки, зображені на картинці, можуть натякати на трьох головних героїв у майбутній грі.

До слова, попередній рекордний твіт для ігрової індустрії також належить Rockstar. У листопаді 2023 року він підтвердив, що перший трейлер наступної гри Grand Theft Auto з'явиться в грудні.