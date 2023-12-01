Остаточна дата виходу трейлера тепер зазначена просто на головній сторінці сайту студії Rockstar Games. Геймери вперше зможуть побачити майбутню гру Grand Theft Auto 6 вже на початку наступного тижня.

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Дата першого трейлера GTA 6

Тепер, коли зайти на офіційний сайт студії, там зазначено:

Трейлер 1. Вівторок, 5 грудня. 9:00 за східним часом.

Тобто, в Україні трейлер вийде 5 грудня о 16:00.

Дата виходу трейлера GTA 6 / Скриншот з сайту Rockstar Games

Вперше про майбутній офіційний анонс гри студія Rockstar заявила ще 8 листопада. Втім, дату виходу першого трейлера досі не називали – говорили лише про "початок грудня".

У геймерській спільноті прогнозували, що реліз довгоочікуваного трейлера відбудеться в ніч з 7 на 8 грудня – під час події The Game Awards 2023. На щастя для шанувальників, це відбудеться навіть швидше. Залишається лише дочекатися останні такі хвилюючі дні.