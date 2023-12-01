Окончательная дата выхода трейлера теперь отмечена прямо на главной странице сайта студии Rockstar Games. Геймеры впервые смогут увидеть будущую игру Grand Theft Auto 6 уже в начале следующей недели.

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Дата первого трейлера GTA 6

Теперь, когда зайти на официальный сайт студии, там отмечено:

Трейлер 1. Вторник, 5 декабря. 9 часов по восточному времени.

То есть в Украине трейлер выйдет 5 декабря в 16:00.

Дата выхода трейлера GTA 6 / Скриншот с сайта Rockstar Games

Впервые о предстоящем официальном анонсе игры студия Rockstar заявила еще 8 ноября. Впрочем, дату выхода первого трейлера пока не называли – говорили только о "начале декабря".

В геймерском сообществе прогнозировали, что релиз долгожданного трейлера состоится в ночь с 7 на 8 декабря – во время события The Game Awards 2023. К счастью для поклонников это произойдет даже быстрее. Остается только дождаться последние столь волнующие дни.