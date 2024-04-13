Не отличить от оригинала: блогер снял трейлер GTA 6 в реальной жизни

Популярный YouTube-блогер Энрдю Левитт кадр за кадром воссоздал трейлер GTA 6 от Rockstar в реальности, представив публике потрясающее видео.

Выход дебютного трейлера Grand Theft Auto 6 стал знаковым событием в игровой индустрии, поставив ряд рекордов и надолго засев в головах геймеров со всего мира.

Также интересно Лучше бы их не было: главные герои, которые едва не испортили видеоигры

С тех пор, любой контент, связанный с игрой, так и манит зрителей.

Этим фактом удачно воспользовался блогер Эндрю Левитт, который весьма тщательно воссоздал "вирусный" ролик в реальной жизни, где рядом с собственноручно отснятыми кадрами, вставил оригиналы мемов, которые использовали разработчики.

Кадры из видео блогера / Фото ANDREW LEVITT

, из-за возрастных ограничений видео доступно к просмотру только на YouTube

Кроме того, энтузиаст выложил 12-минутное видео с закулисьем создания этого проекта, которое показывает все его приключения в Майами в попытках снять 38 идеальных кадров в реальных местах, что были изображены разработчиками в трейлере.

Благодаря этому можно еще раз убедиться насколько классно Rockstar Games воссоздали районы Майами для Vice City с GTA 6, вплоть до фасадов зданий и стрит арта.

Закулисье процесса – смотреть видео

Сейчас трейлер Grand Theft Auto 6 имеет колоссальные 185 миллионов просмотров на YouTube и хотя творению Левитта пока что далеко до таких цифр, почти 150 тысяч просмотров всего за 2 дня это также довольно хороший результат.