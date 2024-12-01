В сети появились кадры отмененной игры о Джеймсе Бонде в стиле LEGO – забавное видео

Концепт-трейлер игры о Джеймсе Бонде во вселенной LEGO от студии TT Games появился в сети и поразил поклонников самого известного шпиона в мире.

Лего-видеоигры от TT Games является фантастическим дополнением к любой киновселенной, будь-то Marvel или Star Wars. Оказывается, собственный проект в подобном стиле мог получить и легендарный Агент 007, информирует 24 Канал со ссылкой на Gamerant.

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Кадры отмененного проекта впервые попали в сеть

В сеть просочились кадры концепт-трейлера видеоигры о Джеймсе Бонде в мире LEGO, которая так и не была создана.

Видео было обнаружено в одном из "билдов" игры LEGO Dimensions.

В ролике можно наблюдать известные сцены "бондианы", воссозданные в узнаваемом стиле LEGO, приправленном фирменным юмором.

Кажется, Джеймс Бонд стал бы отличным дополнением для портфолио игр TT Games, но, к сожалению, проект не зашел дальше стадии "пре-продакшена".

Трейлер – смотрите видео

Отмечается, что трейлеру уже почти десять лет, поэтому поклонникам игры не стоит рассчитывать, что над проектом возобновят работу.