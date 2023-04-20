Трейлер удивительно реалистичного шутера Unrecord покорил соцсети: невероятное видео

Первый геймплейный трейлер амбициозного шутера в стиле "бодикам" Unrecord, разрабатываемый на Unreal Engine 5, покорил сеть своей гиперреалистичностью. Детальнее о проекте – в материале.

Первый геймплейный трейлер тактического "боди-камерного" шутера Unrecord от разработчиков из DRAMA поразил геймеров удивительно реалистичными визуальными эффектами.

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Первое концепт-видео Unrecord всколыхнуло сеть в конце 2022 года еще до того, как игра получила свое название. Тогда геймеры даже обсуждали, являются ли реалистичные визуальные эффекты на экране "живым" игровым процессом или это все предварительно отрендеренные кадры.

Чуть более чем через 6 месяцев, разработчик Александр Спиндлер опубликовал в твиттере трейлер геймплея Unrecord, позволяющий лучше увидеть, чего следует ожидать от уникального тактического шутера.

Видео начинается с того, как офицер полиции идет к заброшенному зданию, проверяет свое оружие и заходит внутрь, чтобы выследить подозреваемого.

На удивительно реалистичных кадрах игрового процесса показано, как главный герой на своем пути нейтрализует нескольких врагов и, похоже, добирается до главного злодея, прежде чем трейлер прерывается неожиданным взрывом.

Зрелищный трейлер Unrecord: видео

Хотя в настоящее время было обнародовано мало информации о проекте, автор описывает Unrecord как "рассказную игру, черпающую вдохновение из реалистичных шутеров от первого лица".

Примечательно, что такие игры, как тактический шутер "Ready or Not", упоминаются как один из источников вдохновения разработчиков.

Геймеры остались в восторге от увиденного, а само видео набрало невероятных 10, 8 миллионов просмотров и более 150 тысяч лайков.